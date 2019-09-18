Профессор КФУ: Холодные потоки с Арктики к концу недели могут принести в Казань первый снег

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В конце этой недели в Казани, возможно, выпадет первый снег. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Мы находимся под влиянием циклона, который проходит по европейской территории России. Холодные потоки идут с Баренцева и Норвежского морей, с Арктики. Мы находимся в области низкого давления. Согласно прогнозу Гидромета РФ на неделю, в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник в Казани возможны осадки в виде мокрого снега», – сообщил он.

Согласно данным собеседника, к концу недели в городе среднесуточная температура будет на 5 градусов ниже нормы. Норма среднесуточной температуры в это время по климатическим меркам составляет 10 градусов. Существенное похолодание начнется с завтрашнего дня. В четверг в дневные часы ожидается 13 градусов тепла, в ночь с четверга на пятницу похолодает до 4 градусов.

20 сентября днем ожидается 12 градусов тепла, 21 сентября – 10 градусов, а 22 сентября в дневные часы прогнозируется 9 градусов тепла. В ночь с субботы на воскресенье температура в Казани опустится до 1 градуса тепла, на почве возможны заморозки.



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