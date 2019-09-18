Гендиректор ФК «КАМАЗ»: Несмотря на исход матча со «Спартаком», игра будет веселой

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На встрече с журналистами генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов поделился своим видением итога игры челнинского клуба со «Спартаком». По его мнению, матч точно не будет скучным.

По словам Миннеханова, камазовцы, конечно же, будут стремиться к победе. Однако вероятность исхода игры сложно прогнозировать. Тем более что, по словам руководителя местного клуба, «Спартак» в Челны привезет первый состав.

«Я мониторю социальные сети и читаю, что пишут о будущем матче болельщики. Есть мнение, что „Спартак“ выставит на игру второй состав. Не согласен с этим утверждением. В „Спартаке“ сейчас сложная ситуация — главный тренер команды красно-белых Валерий Кононов находится в шатком положении. Для укрепления своих позиций ему нужна только победа. А Кубок России гарантирует место в групповом этапе Лиги Европы, а это 5–6 миллионов евро призовых. Значит, битва будет настоящей и захватывающей. „Спартак“ всегда играет в атакующий и зрелищный футбол, так что в любом случае будет весело», — заметил гендиректор ФК «КАМАЗ».

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