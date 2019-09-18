Ремонт памятника Ленину перед Кабмином Татарстана потребует около полугода

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Ремонт памятника Ленину на площади Свободы в Казани, под окнами Кабинета министров РТ, может занять не менее полугода. При этом часть массивной конструкции придется не только демонтировать, но и увезти на реставрацию в мастерскую. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный архитектор проекта Рания Раимова.

«Положительное заключение экспертизы нами уже получено. Работу начнем, вероятно, с наступлением тепла, примерно в апреле, но ко дню рождения вождя (22 апреля — прим. Т-и) не успеем, конечно. Полгода, наверное, точно потребуется. Все еще зависит от поставленных сроков заказчика, и объем памятника небольшой, но я очень боюсь, что состояние боковых железобетонных конструкций ветхое. Пока не увидишь, ничего точно не знаешь», — подчеркнула Раимова.

Как рассказала архитектор-реставратор, при обследовании в конструкции монумента обнаружены дефекты плит основания. Предварительно пронумеровав, их придется демонтировать, а это будет непросто, потому что они представляют собой огромные тяжелые блоки. Из-за габаритов не получится складировать плиты здесь же, на площади — на реставрацию придется вывозить в мастерскую. Там к ним подберут накладные детали, которые на перспективу будут предотвращать расползание плит из-за влаги и морозобойных процессов (образования льда в стыках — прим. Т-и).

При этом фигура Ленина, заверила Раимова, постамента не покинет.

«Фигура вождя, я надеюсь, будет стоять, потому что под ним железобетонное основание с хорошим фундаментом, состояние его нормальное. Нужна только облицовка боковой трибуны. Бронзовые фигуры не чистят — помоем и оставим как есть. Но каких-то ядовитых чистящих средств точно применяться не будет — просто мыльный раствор. Бластинг на бронзе нет смысла использовать, потому что бронзовая патина сама по себе имеет некое благородство», — пояснила собеседница агентства.

Она также отметила, что в проекте заложено максимально возможное сохранение всех подлинных элементов. Бронзовый поясок вокруг постамента, об утрате которого ранее сообщали телеграм-каналы, по словам Раимовой, внесен в чертежи предстоящей реставрации по фотографиям.

«Но я надеюсь, что мы найдем недостающие элементы. Как я понимаю, часть из них была утрачена, оставшаяся была снята и передана куда-то на хранение. Мне сказали, что он в Комитете благоустройства, или в Комитете землепользования, или в „Горводзеленхозе“... Кроме этого пояска, памятник утрат особых не имеет. Словом, все сводиться будет больше к конструкционным работам», — резюмировала архитектор-реставратор.

Капитальный ремонт памятника Ленину, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе исполкома Казани, в случае положительного решения вопроса о финансировании намечен на 2020 год.

К слову, как по обращению ИА «Татар-информ» уточнил в источниках прошлых лет известный архитектор-краевед Сергей Саначин, памятник Ленину на площади Свободы в Казани стал прототипом для подобных монументов еще в сорока городах страны. «Клоны» с небольшими отличиями были установлены на 37-ю годовщину Октября — 4 ноября 1954 года. В Казани же памятник Ленину на площади Свободы был открыт семью годами раньше, на 30-ю годовщину Октября — в 1947 году.

На момент публикации пресс-служба мэрии Казани не смогла ответить на вопрос ИА «Татар-информ», где и как именно у Комитета земельных и имущественных отношений как у землепользователя территории под памятником Владимиру Ленину находится на хранении демонтированный несколько лет назад с постамента бронзовый поясок.

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