В Казани временно не будут работать информационные табло на остановках

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 19 сентября, жители Казани не смогут узнать информацию о прибытии общественного транспорта по информационным табло, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.
Причина неудобств — плановое отключение электроэнергии.
Кроме того, недоступны будут онлайн-сервисы Hubb и «Яндекс.Транспорт», выполняющие те же функции.
«Прогноз прибытия транспорта не будет отображаться на информационных табло с 7.00 до 20.00», — информирует жителей города Комитет по транспорту.
Работа приложений и информационных табло восстановится после возобновления подачи электричества.