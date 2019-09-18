В Казани временно не будут работать информационные табло на остановках

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 19 сентября, жители Казани не смогут узнать информацию о прибытии общественного транспорта по информационным табло, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина неудобств — плановое отключение электроэнергии.

Кроме того, недоступны будут онлайн-сервисы Hubb и «Яндекс.Транспорт», выполняющие те же функции.

«Прогноз прибытия транспорта не будет отображаться на информационных табло с 7.00 до 20.00», — информирует жителей города Комитет по транспорту.

Работа приложений и информационных табло восстановится после возобновления подачи электричества.

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