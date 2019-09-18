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Татар-информ

18 сентября 2019, 17:06

Спорт

Билеты на матч «Спартак» — «КАМАЗ» не продавали онлайн, чтобы их не скупили московские болельщики

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Спорт

Билеты на матч «Спартак» — «КАМАЗ» не продавали онлайн, чтобы их не скупили московские болельщики

Фото: архив

Для того, чтобы не создавать ажиотаж на входе стадиона, организаторы просят болельщиков прийти на матч заранее.

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в день проведения матча со «Спартаком» организуют фан-зону и развлечения, сообщил журналистам генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов.

Трансляция встречи между ФК «КАМАЗ» и «Спартаком» будет организована на федеральном канале «Матч-ТВ». Она начнется 25 сентября в 18.30.

Ворота на стадион для тех, кто купил билеты, откроются за три часа до матча. Для того, чтобы не создавать ажиотаж при входе, организаторы просят болельщиков не приходить «впритык» к началу игры. Также настоятельно просят не брать с собой запрещенные предметы (их список будет опубликован на всех информационных ресурсах ФК «КАМАЗ») и отказаться от употребления спиртного перед матчем.

«Пьяных на игру пускать не будем. Даже если у них на руках билеты», — подчеркнул Миннеханов.

Добираться же до парка «Гренада» рекомендуется на общественном транспорте или такси. И не только потому, что число парковочных мест возле футбольного поля ограничено. Во время матча на подходах к стадиону будет введено ограничение на движение транспорта. Более подробная информация о схеме проезда появится ближе к игре, сообщил спикер.

Миннеханов отметил, что далеко не все желающие смогут попасть на стадион и стать непосредственными зрителями матча. Поскольку уже сегодня, в день старта билетных продаж, возле касс образовалась толкучка.

«Мы, конечно, хотели бы избежать сутолоки. Но онлайн-продажи могли породить другое нездоровое явление — все билеты скупили бы московские болельщики. Поэтому от идеи дистанционных продаж пришлось отказаться», — сказал гендиректор ФК.

Однако организаторы все же позаботились о том, чтобы охватить праздником футбола как можно больше людей.

«В день проведения матча в парке „Гренада“ будут установлены большие экраны с хорошим разрешением. Фан-зона сможет вместить около 10 тысяч зрителей. Также перед игрой для челнинцев проведем развлекательную программу с концертными номерами, конкурсами и розыгрышами», — сообщил выступающий. 

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