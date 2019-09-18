Новым главой Спасского района РТ стал Фаргат Мухаметов

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Главой Спасского муниципального района РТ избрали директора Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргата Мухаметова. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Аппарата Совета Спасского муниципального района Евгений Демьянов.

«На внеочередном заседании Совета Спасского муниципального района, участие в котором принимал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, глава района Камиль Нугаев досрочно сдал полномочия по собственному желанию, и была предложена кандидатура Фаргата Мухаметова из числа депутатов районного совета», — отметил Евгений Демьянов.

Новый глава района Фаргат Мухаметов рассказал, что был избран единогласно: «Сессия состоялась, депутаты единогласно проголосовали за меня».

Фаргат Мухаметов родился в с. Иске Рязяп Куйбышевского района ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького в 1991 году, затем занимал пост заместителя начальника УПТК ППСО Татагропроммодульстрой, работал в совхозе им. Алиша. С 1998 по 2003 год занимал пост директора совхоза Екатериновский, а затем на должностях директора ООО «Спасский агроснаб» и главы крестьянского (фермерского) хозяйства. После чего с 2013 года возглавлял Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

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