Казань впервые примет турнир детских команд ПФО по следж-хоккею

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Казань примет турнир детских команд Приволжского федерального округа по следж-хокею, информирует пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.

«Казань — это город с богатыми хоккейными традициями, родина одного из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги — ХК „Ак Барс“», — аргументируют выбор места проведения турнира в пресс-службе лиги.

В турнире поучаствуют команды из Чебоксар, Саратова, Ижевска и Оренбурга.

Соревнования продлятся с 4 по 6 октября 2019 года.

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