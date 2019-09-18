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Татар-информ

18 сентября 2019, 23:29

Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Альметьевского района отметил свой 103-й день рождения

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Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Альметьевского района отметил свой 103-й день рождения

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Нагимулла Гараев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «50 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.».

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 18 сентября ветерану Великой Отечественной войны, жителю села Кульшарипово Нагимулле Гараеву исполнилось 103 года, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

С внушительной датой ветерана поздравили руководитель аппарата Совета района Роза Афлятунова, начальник Управления социальной защиты Кадрия Гиматдинова, председатель Совета ветеранов района Василий Самойлов, представители Кульшариповского сельского поселения и многие другие.

Роза Егоровна высказала имениннику искренние слова поздравлений от имени главы района и от себя лично и вручила памятный подарок. Гости также желали Нагимулле Гараевичу крепкого здоровья, спокойствия, тепла, любви близких людей и бодрости духа.

Нагимулла Гараев родился в семье крестьянина в селе Кульшарипово Альметьевского кантона Казанской губернии. Образование до четвертого класса он получил в родном селе.

В 1932-м с отличием окончил Бигашскую семилетнюю школу. В 1937 году отправился в Курган получать профессию столяра. В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии, служил в 229-м стрелковом полку в Тбилиси. Нагимулла Гараевич является участником финской войны. В 1941 году в самом начале Великой Отечественной войны его отправили в Крым. Парень был отличным стрелком, он служил телохранителем командира взвода. В январе 1942 года во время Керченско-Феодосийской десантной операции получил ранение в голову.

После долгой госпитализации Нагимулла Гараевич вернулся в родное село. С 1942-го по 1946-й работал военным руководителем в школах Бикасаза и Маметьева. В 1952 году избран председателем Кульшариповского сельского Совета, также активно участвовал в строительстве Альметьевска.

Нагимулла Гараевич с супругой родили и подняли на ноги пятерых детей. Один из сыновей – Сирень Нагимуллович имеет звание «Почетный нефтяник». Сам Нагимулла Гараев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «50 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 

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