Проверки дымоходов и вентканалов в жилых домах Татарстана завершатся 30 сентября

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Работы по проверке домоходов и вентканалов в жилых домах Татарстана перед новым отопительным сезоном завершатся к концу сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Такие проверки проводятся в обязательном порядке каждый сезон в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Вы знаете, что в республике периодически возникают чрезвычайные ситуации, связанные с дымоходами и вентканалами. Из 5236 домов, дымоходы которых подлежат проверке и очистке, в 5164 работы выполнены. Это 98 процентов от плана. Работы продолжаются и завершатся к 30 сентября», - проинформировал спикер.

5236 домов имеют вентканалы, в 97 процентах из них профилактические работы завершены. Стоит отметить, что на данную работу сотрудники Минстроя РТ обращают особое внимание, она контролируется жилищной инспекцией.

Каждый дом, каждая вентиляционная шахта и каждый дымоход в республике проверяются. Мы надеемся, что осенне-зимний период пройдем без аварийных ситуаций на вентканалах и дымоходах», - заключил Насыров.

Он также отметил, что 11938 многоквартирных домов в республике имеют централизованные системы теплоснабжения, в 99 процентах из них завершены работы по промывке и опрессовке. Оформлены паспорта готовности на 16938 многоквартирных домов, что составляет 99 процентов. Программа капремонта многоквартирных жилых домов продолжается и полностью завершится в сентябре.



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