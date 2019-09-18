Сегодня в Кировском отделе ЗАГС Казани был зарегистрирован 3000-й малыш

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Кировском отделе ЗАГС Казани был зарегистрирован 3000-ый малыш. Об этом сообщает пресс-служба Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан.

Родители малыша, Шамиль и Алсу Гаязовы, дали первенцу имя Салават. Юбилейный новорожденный казанец появился на свет 5 сентября в одном из родильных домов столицы республики.

Имя Салават имеет арабское происхождение и переводится как «благословение», «молитва», «хвалебная песня». Основными чертами характера Салавата являются стойкость, целеустремленность, порядочность и умение доводить начатое до конца.



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