Уполномоченный по правам ребенка в РТ проведет в Казани прием граждан

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Детский омбудсмен РТ Гузель Удачина 1 октября проведет в Казани прием граждан, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Во время консультации татарстанцы могут получить ответы на вопросы, касающиеся законных интересов и прав детей в сфере здравоохранения.

«Также в приеме поучаствуют первый замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева и заместитель главы Минздрава РТ Фарида Яркаева», — говорится в сообщении.

Консультация будет проводиться в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ по адресу: улица Карла Маркса, д. 61. Предварительная запись осуществляется по телефону: (843) 236-61-64.

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