Ростехнадзор начал расследование пожара на ПАО «Нижнекамскнефтехим»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Приволжское управление Ростехнадзора проводит расследование аварии на ПАО «Нижнекамскнефтехим», случившейся утром 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приволжским управлением Ростехнадзора создана комиссия, начато расследование аварии и внеплановая проверка на ПАО „Нижнекамскнефтехим“», — говорится в сообщении.

На заводе этилена произошел неконтролируемый выброс опасных веществ с последующим пожаром. В результате случившегося пострадавших нет, отмечают в Ростехнадзоре.

«Цех гидрирования пиробензина, получения бензола и бутадиена № 2107 входит в состав опасного производственного объекта „Площадка производства этилена“ ПАО „Нижнекамскнефтехим“», — добавили в ведомстве.

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