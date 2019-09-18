Гендиректор ФК «КАМАЗ»: Предполагаем, что из Москвы приедет не более 300 болельщиков «Спартака»

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На игру челнинского клуба с московским «Спартаком» приедут из российской столицы не более 300 болельщиков, предположил генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов.

По его словам, стадион в парке «Гренада» вмещает чуть более 6 тыс. зрителей. Фан-зоны камазовских и спартаковских болельщиков будут располагаться друг напротив друга. Спартаковским фанатам отдадут северную трибуну, где насчитывается 1 тыс. 200 мест. Однако, по мнению гендиректора местного футбольного клуба, москвичи займут лишь треть отведенных мест.

«Матч проходит в будний день, поэтому не все желающие смогут попасть на него. Тем более расстояние между Москвой и Челнами серьезное — 1 тыс. 200 километров. Есть сложности с логистикой. Фанаты, в основном, передвигаются на поезде. Не всем такой расклад удобен. Поэтому притока гостей из Москвы ожидать не приходится», — отметил спикер.

Миннеханов также затронул тему, стоит ли ожидать от спартаковских фанатов каких-то агрессивных выпадов.

«Хотя всем известно, что поведение болельщиков „Спартака“ не всегда идеально — их обвиняют в излишней экспрессивности. Но я уверен, что наша встреча пройдет без каких-либо эксцессов. Камазовский клуб давно играет в футбол: тесно общаемся и с представителями московского клуба, и с его болельщиками. При этом никаких стычек никогда не было, отношения нормальные. В ходе подготовки к встрече представители фан-клуба красно-белых нам прямо так и сказали: „Ребята, никаких проблем не будет, не волнуйтесь“», — заметил спикер, описывая отношения с фан-движением «Спартака».

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