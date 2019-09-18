В больницы Татарстана на федеральные средства закупили лекарства стоимостью 1,6 млрд рублей

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). С начала 2019 года Татарстан заключил контракты на поставку лекарств на сумму более 1,6 млрд рублей, таким образом освоив 99% от суммы, выделенной из федерального бюджета по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«На 2019 год в рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами Республике Татарстан выделено 1 652 778,3 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 1 641 776 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

При этом доля закупаемых отечественных препаратов по сравнению с 2018 годом практически не изменилась и составила 36,4% в стоимостном выражении (в 2018 году — 36%) и 64,6% в натуральных показателях (в 2018 году — 64%), поделились подробностями в Минздраве РТ.

Отметим, что в целом по программе льготного лекарственного обеспечения России по итогам 1-го полугодия 2019 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 64,8% против 62,6% в январе-июне 2018 года, по подсчетам маркетингового агентства DSM Group.

Однако в 2019 году в Татарстане количество несостоявшихся торгов на закупку лекарственных средств по причине отсутствия заявок увеличилось на 18%, хоть на пациентах это и не отразилось.

«Пациенты этого не ощутили, так как Министерством здравоохранения РТ торги на закупку лекарственных препаратов проводятся заблаговременно — за 5-6 месяцев до периода отпуска препаратов гражданам. Несостоявшиеся торги были повторно переобъявлены, состоялись, были заключены контракты, поставлен товар», — заверили в Минздраве РТ.

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