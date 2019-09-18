Двое жителей Болгара не могут уехать за границу из-за долгов по кредитам

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Двое жителей Болгара не могут выехать за пределы страны из-за долгов по кредитам. Об этом ИА «Татар- информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России о РТ Лилия Халимова.

«На исполнении в Спасском районном отделе судебных приставов находятся исполнительные производства о взыскании с двоих местных жителей задолженности по кредитам. 33-летний гражданин задолжал банку свыше полумиллиона рублей. Другой неплательщик должен кредитной организации 200 тысяч рублей», – рассказала агентству Халимова.

Приставы ограничили должников в выезде за пределы страны, а также арестовали часть их имущества (бытовую технику).

В свою очередь неплательщики пообещали в ближайшее время начать погашать кредиты.

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