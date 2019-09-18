Ольга Павлова: Нельзя допускать ликвидации предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который усиливает гарантии выплаты зарплаты работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

«Основная идея законопроекта состоит в том, что организация не сможет быть ликвидирована до тех пор, пока не выполнит все, предусмотренные Трудовым кодексом, обязательства перед своими сотрудниками. Нельзя допускать ликвидации предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам», – сказала Ольга Павлова.

Как отметила парламентарий, в действующей редакции Трудового кодекса РФ предусмотрена выплата гражданам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, выходного пособия в размере среднего месячного заработка. Если уволенный работник не трудоустроился в течение второго месяца после увольнения, работодатель должен выплатить ему ещё один средний месячный заработок. А если сотрудник в установленный срок обратился в службу занятости, но не был трудоустроен и в течение третьего месяца, то по решению службы занятости ему может быть выплачен третий средний месячный заработок.

Для организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, сроки выплаты увеличены вплоть до шести месяцев. При этом в 2018 году Конституционный суд РФ признал, что указанный механизм не обеспечивает предоставление соответствующих гарантий на равных условиях всем работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, поскольку к моменту возникновения у работника права на получение среднего месячного заработка за второй и последующие месяцы его бывший работодатель уже может быть ликвидирован.

«Для ускорения решения проблемы с ликвидацией закон вводит возможность провести причитающиеся работникам выплаты “сразу вперёд”. Также вводится 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться», – уточнила Ольга Павлова.

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