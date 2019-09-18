Нападающий «Рубина» станет участником популярного шоу Comment Out

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Участником адаптации популярного шоу Comment Out станет нападающий казанского «Рубина» Евгений Марков. Мероприятие пройдет 23 сентября в одном из творческих пространств Казани, сообщили в творческом пространстве «Маяковский».

Евгений Марков перешел в «Рубин» в июле этого года на правах аренды из московского «Динамо». До этого он выступал за молодежную команду «Зенит» – «Зенит-2», затем в аренде в красноярском «Енисее».

В январе 2016 года права на игрока выкупил клуб «Тосно», в составе которого Марков стал обладателем Кубка России. В прошлом сезоне в составе московского «Динамо» сыграл 24 матча, в которых забил 4 гола. Выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

В текущем сезоне Евгений Марков сыграл в 8 матчах, забив 2 гола.

«Comment Out» — это популярный формат молодежного шоу. В оригинале выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Формат простой — звезде нужно или оставить комментарий под чужим постом в Инстаграме, или получить наказание. Текст комментария и наказание вытягивают в начале раунда. В свое время одним из учаcтников шоу Comment Out стал нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов.

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