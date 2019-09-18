Все ожидаемые результаты достигнуты: в фонде Ярдэм подвели итоги проекта «Видеть и слышать сердцем»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Национальном благотворительном фонде «Ярдэм» состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная завершению проекта «Видеть и слышать сердцем». Участниками мероприятия стали незрячие и слабовидящие реабилитанты, партнеры проекта, сотрудники фонда и представители средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов, ознакомление с результатами, которые удалось достичь в рамках проекта.

«Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что все ожидаемые результаты нами были достигнуты: это получение инвалидами знаний и умений для облегчения их жизни, выведение их из депрессивного состояния, социальная интеграция, развитие творческой активности, укрепление физического и психологического здоровья, расширение круга общения», — сообщила руководитель проекта, директор учебно-реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

Проект имеет достаточно обширную географию: это Самарская, Иркутская, Ставропольская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Омская, Кемеровская, Томская, Тульская, Калининградская области, Пермский, Краснодарский и Хабаровский края, республики Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Бурятия, Дагестан, Чечня, Татарстан и другие регионы России.

На итоговой пресс-конференции многие незрячие и слабовидящие реабилитанты, которые проходили курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» с 17 августа по 17 сентября, высказали мнение, что такие реабилитационные мероприятия очень нужны и необходимы. Они должны быть не только на территории Республики Татарстан, но и в других регионах России.

«Хочется жить достойно, смириться с нашим недугом. <...> Просто мы не можем это сделать. А тут, пожалуйста, все для нас. Здесь и психологическая поддержка и моральная, физическая поддержка. У нас появляется просто-напросто стимул жизни и нам хочется дальше жить», — сказала Гульнур Скударнова, одна из участниц проекта.

Проект «Видеть и слышать сердцем» Национального благотворительного фонда «Ярдэм» является победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации. Среди 58 проектов Татарстана, ставших победителями конкурса социально значимых проектов прошлого года, проект «Видеть и слышать сердцем» занял первое место по величине суммы грантовой поддержки. Как сообщила руководитель проекта, в рамках гранта было проведено 5 курсов для 225 незрячих и слабовидящих людей. «В связи с увеличением количества желающих пройти обучение на нашем курсе мы приняли на 50 человек больше. Их содержание взял на себя Благотворительный фонд „Ярдэм“».

Средства Фонда президентских грантов были направлены на обновление компьютеров и программного обеспечения; на покупку более продуктивных принтеров для издания литературы для незрячих точечным шрифтом Луи Брайля; на приобретение медицинских препаратов, необходимых для поддержания здоровья реабилитантов; на велосипеды (велотандем); на покупку комплектов постельного белья и полотенец для реабилитантов; на приобретение видеоаппаратуры; на оплату питания реабилитантов. За счет средств гранта на улицах города были установлены баннеры для привлечения внимания общественного внимания к проблеме инвалидов.

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