Условный срок получил глава УК из Альметьевска, который растратил коммунальные платежи жильцов

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Условный срок получил 33-летний глава управляющей компании ООО «ЖКХ ст. Калейкино» из Альметьевска, который растратил коммунальные платежи жильцов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с февраля 2013 года по февраль 2014 года глава управляющей компании, используя служебное положение, передал третьим лицам денежные средства, собранные с жильцов многоквартирных и частных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги», – рассказал Галиев.

Ущерб энергосберегающим компаниям от действий начальника УК составил более 400 тыс. рублей.

Свою вину мужчина не признал и пытался убедить суд, что деньги потратил на обслуживание домов.

Главу УК признали виновным по статье «Растрата с использованием служебного положения, в крупном размере» и назначили ему накануне год условно с таким же испытательным сроком.



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