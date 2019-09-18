WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 сентября 2019, 14:32

Политика

Фарид Мухаметшин: Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 25 сентября

Рекомендуем

Политика

Фарид Мухаметшин: Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 25 сентября

Фото: Александр Эшкинин

Послание планируется озвучить на втором заседании республиканского парламента шестого созыва.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Второе заседание Госсовета Татарстана VI созыва, на котором Президент республики Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к парламенту, планируется провести 25 сентября. Об этом заявил сегодня на организационном собрании Председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

«У нас пройдет первое организационное заседание, а затем 25 сентября - второе заседание, на котором будет представлено ежегодное послание Президента Татарстана Госсовету республики», - сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин призвал депутатов нового созыва «принять активное участие в заседании и внимательно выслушать послание». «После того, как послание будет озвучено, парламент и Правительство подготовят решение в поддержку тех позиций, которые будут высказаны Президентом», - отметил он.

Со своим первым посланием к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. Ключевыми вопросами станут избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, а также руководителей комитетов.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ольга Павлова: Нельзя допускать ликвидации предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам
Новости дня
15:04
«Умелый руководитель»: Песошин представил и.о. главы Минсельхозпрода РТ коллективу ведомства

Ранее Президент Татарстана назначил Марата Зяббарова исполняющим обязанности руководителя министерства.

15:02
Все ожидаемые результаты достигнуты: в фонде Ярдэм подвели итоги проекта «Видеть и слышать сердцем»

Участниками мероприятия стали незрячие и слабовидящие реабилитанты, партнеры проекта, сотрудники фонда и представители средств массовой информации.

14:59
Двое жителей Болгара не могут уехать за границу из-за долгов по кредитам

Судебные приставы арестовали часть имущества должников, которое в случае неуплаты кредита будет продана.

14:44
Минстрой РТ: Объекты здравоохранения и образования Татарстана к отопительному сезону готовы

Как только в учреждениях образования республики завершится капремонт, они будут обеспечены теплом на сто процентов.

14:32
Фарид Мухаметшин: Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 25 сентября

Послание планируется озвучить на втором заседании республиканского парламента шестого созыва.

14:31
Условный срок получил глава УК из Альметьевска, который растратил коммунальные платежи жильцов

Ущерб энергосберегающим компаниям от действий начальника УК составил более 400 тыс. рублей.

14:24
Привезем из США или постоим в очереди за вас: как казанцам предлагают купить новый iPhone 11

На онлайн-сервисах объявлений появились предложения о продаже мест в очереди за новой моделью и ее доставке на дом.

14:11
ГИБДД Казани устроит облаву на нарушителей ПДД

Особое внимание инспекторы ГИБДД обратят на непристегнутые ремни безопасности, нарушения правил перевозки в машине детей и управление авто без прав.

14:10
Минниханов встретился с председателем Главного управления по исламским делам и пожертвованиям ОАЭ

Мохаммед Матар Салем бин Абид Аль Кааби прибыл в Татарстан накануне 17 сентября.

14:04
«Будем служить избирателям»: Фарид Мухаметшин вручил удостоверения и нагрудные знаки новым депутатам

В Казани прошло организационное собрание депутатов Госсовета РТ шестого созыва.

13:58
В Узбекистане в рамках Дней культуры Татарстана выступит Эльмира Калимуллина

Концерт мастеров искусств Татарстана состоится в Государственном академическом большом театре Узбекистана имени А. Навои.

13:46
Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин проведет совещание на футбольном стадионе Автограда

Генеральный директор ФК также поблагодарил всех причастных к решению вопроса по месту проведения знаковой для Автограда игры.

13:45
Прокуратура нашла «скрытые» недвижимость и счета в банках у начальника отдела Кукморского райсовета

Выяснилось, что начальник отдела не задекларировал 18 банковских счетов своих и супруги.

13:31
МЧС Татарстана рекомендует местным жителям оставаться дома в шторм

Ночью и утром в республике ожидается сильный ветер, грозы, ливни и град.

13:28
«Наш дом рассыпается буквально на глазах»: казанцы готовятся к переселению в 2021 году

В рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилья жителей столичной улицы Ново-Азинская должны переселить до 2021 года.

13:12
Онколог: В ближайшие годы в России смертность от рака может вырасти на 20–30%
13:05
В Альметьевске экс-главу исполкома осудили за поддельное разрешение на строительство вне очереди

Местный житель решил дать 300 тысяч рублей взятки за возможность построить на участке объект.

13:00
Президент РТ назначил Марата Зяббарова и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

Занимавший должность главы Минсельхоза РТ Марат Ахметов избран в парламент республики.

12:58
Татарстанцы сразятся за победу в конкурсе на лучшее освещение темы защиты прав потребителей

В Татарстане стартовала заявочная кампания на конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей.

12:52
Михаил Афанасьев стал и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района РТ

С 2010 года Афанасьев возглавлял Лаишевский район республики.

12:47
Росгвардейцы в Казани задержали 19-летнюю девушку, которая вынесла мимо кассы миксер и белье

Задержанная вынесла из магазина на Ямашева товар на три тысячи рублей.

12:42
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района РТ

Должность главы Зеленодольского района РТ и мэра Зеленодольска он занимал с сентября 2013 года.

12:34
В Госсовете РТ нового созыва будет создан комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию

В парламенте республики обсудили подготовку к первой сессии депутатов и создание комитетов.

12:33
ГИБДД Челнов разыскивает водителя, который сбил пешехода и бросил его с переломами на месте ДТП

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами руки и лодыжки доставили в больницу.

12:20
Гидрометцентр РТ предупреждает татарстанцев о штормовом порывистом ветре

Преимущественно непогода затронет южные и восточные районы республики.

События