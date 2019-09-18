Фарид Мухаметшин: Президент Татарстана обратится с ежегодным посланием к Госсовету 25 сентября

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Второе заседание Госсовета Татарстана VI созыва, на котором Президент республики Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к парламенту, планируется провести 25 сентября. Об этом заявил сегодня на организационном собрании Председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

«У нас пройдет первое организационное заседание, а затем 25 сентября - второе заседание, на котором будет представлено ежегодное послание Президента Татарстана Госсовету республики», - сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин призвал депутатов нового созыва «принять активное участие в заседании и внимательно выслушать послание». «После того, как послание будет озвучено, парламент и Правительство подготовят решение в поддержку тех позиций, которые будут высказаны Президентом», - отметил он.

Со своим первым посланием к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. Ключевыми вопросами станут избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, а также руководителей комитетов.

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