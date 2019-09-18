ГИБДД Казани устроит облаву на нарушителей ПДД

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани устроит тотальную проверку водителей-нарушителей ПДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Казани информирует жителей и гостей столицы Татарстана, что сегодня с 21.00 до 23.00 пойдет очередное профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений ПДД», – уточнили в ГИБДД города.

Особое внимание инспекторы ГИБДД обратят на непристегнутые ремни безопасности, нарушения правил перевозки в машине детей, управление авто без водительских прав или в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, на особом контроле будут водители, которые не пропускают пешеходов на «зебре», а также пешеходы, которые нарушают правила поведения на проезжей части.

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