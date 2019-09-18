«Будем служить избирателям»: Фарид Мухаметшин вручил удостоверения и нагрудные знаки новым депутатам

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана пятого созыва Фарид Мухаметшин сегодня вручил временные удостоверения, нагрудные знаки и портфели депутатам парламента шестого созыва на организационном собрании.

Фарид Мухаметшин поздравил с победой представителей различных политических партий и самовыдвиженцев и поблагодарил за организацию «избирательного марафона 2019 года» на высоком уровне. «Уверен, что сформированный парламент шестого созыва будет способен решать ответственные задачи в это непростое время. Наша главная цель - исполнение наказов населения», - сказал он.

Председатель Госсовета упомянул, что «Единая Россия» сохранила большинство в парламенте, поддержку получили и представители других политических партий. «Нас это радует. Несмотря на партийные и иные подходы, мы все будем служить нашим избирателям. Они от нас этого ждут. Должны будем решать актуальные задачи по развитию республики и решению проблем каждого жителя. Не сомневаюсь, что мы вместе, представители разных политических партий, будем искать лучшие пути достижения целей по тем или иным законам. Впереди - серьезная и ответственная работа по оправданию доверия тех, кто проголосовал за нас», - подчеркнул он.

Фарид Мухаметшин также попросил депутатов активно участвовать в заседаниях парламентских комитетов и Госсовета. «Хочется, чтобы дисциплина и порядок были обеспечены с первого дня. Призываю к согласованной работе во имя людей и для людей нашей республики», - отметил он.

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Татарстана, было принято постановление о регистрации депутатов Госсовета республики шестого созыва, избранных по республиканскому избирательному округу.

«Аналогичное решение о регистрации депутатов, которые были избраны по одномандатным избирательным округам, принято окружными избирательными комиссиями. В соответствии с постановлением ЦИК, которое сегодня я подписал, вторым пунктом значится - выдать зарегистрированным депутатам Госсовета РТ шестого созыва удостоверения об избрании», - добавил он.

Избранный депутат нового созыва Владимир Чагин заметил, что работа в Госсовете, политическая деятельность - новая страница в его трудовой биографии. «Но я не ощущаю, что это новый этап в моей жизни. Все 30 лет я занимаюсь тем, что вместе с коллегами из команды "КАМАЗ-Мастер" стараюсь придать известность Татарстану и стране во всем мире, а также и нашему автогиганту - заводу "КАМАЗ"», - поделился он.

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» заверил, что «будет рад внести частичку своего участия в работу, которая сделает Татарстан сильнее, а жизнь жителей республики еще лучше».

В парламент республики нового созыва избрано 100 депутатов: 50 – по республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Мандаты по республиканскому избирательному округу распределены между «Единой Россией» (44 мандата) и КПРФ (6 мандатов).

По одномандатным избирательным округам 50 мандатов поделены следующим образом: «Единая Россия» – 41 мандат, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста» – по одному мандату, самовыдвижение – 6 мандатов.

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