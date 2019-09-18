Минниханов встретился с председателем Главного управления по исламским делам и пожертвованиям ОАЭ

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел переговоры с председателем Главного управления по исламским делам и пожертвованиям Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Матар Салем бин Абид Аль Кааби, обсудив вопросы сотрудничества между религиозными организациями двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«На встрече обсуждались различные направления сотрудничества и обмена опытом между религиозными организациями Татарстана и ОАЭ», – отметили в пресс-службе.

В переговорах приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев, торгово-экономический представитель Татарстана в Дубае Тимур Хайрутдинов и ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

Мохаммед Матар Салем бин Абид Аль Кааби прибыл в Татарстан 17 сентября с деловым визитом. Гость республики посетил резиденцию ДУМ РТ, Галеевскую мечеть, Российский исламский институт и реабилитационный центр мечети «Ярдэм», а также встретится с представителями Казанского епархиального управления и Болгарской исламской академии.

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