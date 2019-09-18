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Татар-информ

18 сентября 2019, 21:49

Культура

Казанский авиазавод представит фотовыставку о внутренней «кухне» авиапроизводства

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Культура

Казанский авиазавод представит фотовыставку о внутренней «кухне» авиапроизводства

В КДК имени Ленина откроется фотовыставка Казанского авиазавода «Люди труда», посвященная авиапрофессиям.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в КДК имени В. И. Ленина состоится открытие тематической фотовыставки «Люди труда», посвященной авиапрофессиям. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Цель выставки – популяризация рабочих специальностей и профориентационная работа среди молодежи.

Тематическая выставка, организованная КАЗ им. С. П. Горбунова, посвящена авиапрофессиям. На фотополотнах изображены рабочие Казанского авиазавода за работой, на производстве.

Зрители фотовыставки смогут окунуться в рабочую атмосферу в сфере самолетостроения, ощутить настроение труда и увидеть внутреннюю «кухню» авиапроизводства, которая всегда носит понятие режимности и уникальности работы.

Фотовыставка «Люди труда» продлится до 27 сентября. Открытие запланировано на три часа дня. В торжественном открытии примут участие представители министерства промышленности и торговли РТ, администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов и другие гости. В программе торжественной части всех посетителей ждут концертные номера, угощения и памятные сувениры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский художник – «брызгист» Руслан Ибрагимов представит выставку о «Людях труда» в Национальном музее РТ.

 

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