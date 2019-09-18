Прокуратура нашла «скрытые» недвижимость и счета в банках у начальника отдела Кукморского райсовета

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура нашла «скрытые» недвижимость и банковские счета у начальника одного из отделов совета Кукморского района РТ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что мужчина не отразил в справках за 2018 год доход супруги в сумме 675 тыс. рублей от реализации квартиры, а также сведения о наличии в собственности у себя и супруги двух объектов недвижимости», – уточнил Галиев.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что на имя начальника отдела и его жены открыты 18 счетов в банке, которые он также скрыл.

Прокуратура республики внесла в адрес главы района представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения.



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