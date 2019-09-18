В Музее Тукая покажут письма о помиловании, написанные Сталину поэтом Сагитом Сунчелеем

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в Литературном музее Габдуллы Тукая состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный к 130-летию поэта, переводчика и общественного деятеля Сагита Сунчелея «Люби народ…». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Творчество Сунчелея (1888 – 1937) является лирической летописью жизни татарской интеллигенции в начале ХХ века, история ее метаний, стремлений, поисков истины.

Важную роль в жизни Сунчелея сыграло знакомство с Тукаем. Об их отношениях можно судить по письмам Тукая к Сунчелею, воспоминаниям Сунчелея о поэте, его стихам, посвященным Тукаю. Они познакомились в мае 1910 года. Сунчелей советовался с известным поэтом по поводу своих стихотворений и переводов. Тукай поддерживал молодого стихотворца и начинающего переводчика.

На вечере будут прочитаны стихотворения С. Сунчелея, отрывки из писем, и впервые прозвучат мелодии песен, написанные Сунчелеем (ноты хранятся в фондах Национального музея РТ).

Будет открыта электронная выставка, где посетителям продемонстрируют воспоминания Сунчелея о Тукае; письма, которые он писал своим родным и близким, когда был арестован и сослан в Соловки, а также письма Сталину, где он объясняет непричастность к «султангалеевщине» и просит о помиловании.

Гости музея также увидят рукопись русской поэтессы И. Гриневской – биографию С. Сунчелея на арабской графике, ноты к своим песням, которые автор написал сам и рисунки поэта.

На вечер приглашены ученые, деятели искусства, учителя и студенты. Начало запланировано на два часа дня.

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