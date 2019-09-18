МЧС Татарстана рекомендует местным жителям оставаться дома в шторм

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня ночью и завтра днем в республике ожидается резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем в Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС республики в град и сильный ветер настоятельно рекомендует гражданам не выходить на улицу и не оставлять без присмотра детей. Не стоит прятаться от ветра возле стен домов и на остановках общественного транспорта. Смертельно опасно находиться возле линий электропередачи. Все окна домов следует плотно закрыть и убрать с балконов и лоджий предметы, которые может унести ветром.

Водителям настоятельно рекомендуется быть крайне бдительными на дорогах, избегать лишних перестроений и внезапных торможений, а возле школ, общественных мест, на перекрестках и мостах двигаться с безопасной скоростью.

Пешеходам следует быть внимательными при пересечении дорог и улиц и пользоваться только специально обозначенными для этого местами, в идеале – надземными переходами.

МЧС напоминает, что в случае беды следует обращаться на ежиный номер вызова экстренных служб 112 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завтра ночью и утром в республике ожидаются сильный ветер, грозы, ливни и град.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.