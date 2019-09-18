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Татар-информ

18 сентября 2019, 13:46

Спорт

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин проведет совещание на футбольном стадионе Автограда

Спорт

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин проведет совещание на футбольном стадионе Автограда

Фото: архив tatarstan.ru

Генеральный директор ФК также поблагодарил всех причастных к решению вопроса по месту проведения знаковой для Автограда игры.

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин сегодня проведет совещание на футбольном стадионе Набережных Челнов. Он проверит готовность спортивного объекта к предстоящему матчу со «Спартаком». Об этом журналистам сообщил гендиректор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов.

Генеральный директор ФК на встрече с представителями СМИ поблагодарил всех причастных к решению вопроса о месте проведения знаковой для Автограда игры. Он подчеркнул, что перенос матча в другое место мог действительно произойти. Для того, чтобы отстоять свое право на игру в Челнах, пришлось приложить немало сил. При этом, по словам гендиректора ФК, особую роль сыграла активность мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, который приложил «титанические усилия» для того, чтобы отстоять матч.

«Признаюсь, переговоры шли трудно. Многие нам говорили: "Зачем вам это надо? Давайте проведем матч не в Челнах". Но мы были непреклонны в своей позиции: эта игра важна именно для челнинцев, и она должна пройти именно в Автограде», — сказал Миннеханов.

По его словам, в данный момент на стадионе устраняются все неполадки, которые могли бы послужить препятствием для проведения игры со «Спартаком». В работе задействованы все городские службы: «Так, например, на северной трибуне, в которой будут находиться болельщики „Спартака“ устанавливаются дополнительные ограждения».

Кроме этого, на стадионе появятся дополнительные контрольно-пропускные пункты, оснащенные металлорамками. Параллельно делаются расчеты по расстановке представителей правоохранительных органов во время игры.

«Идет рабочий процесс, в ходе которого руководство ФК „КАМАЗ“ и администрация города плотно сотрудничают с силовыми структурами. В рамках подготовки к предстоящему матчу Артем Хохорин сегодня проведет совещание на футбольном стадионе Набережных Челнов», — сказал Миннеханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проведение матча ФК «КАМАЗ» со «Спартаком»  в Набережных Челнах стало возможным благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

 

 

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