В Спасском районе почтили память земляка, погибшего 11 лет назад на корабле «Маршал Шапошников»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Полянской школе Спасского района состоялась торжественная линейка, посвященная памяти земляка – бывшего ученика Василия Борисова, геройски погибшего при исполнении воинского долга, пишет газета «Яна тормыш».



11 лет прошло с тех пор, как в ходе сентябрьских морских артиллерийских учений 2008 года в Японском море 17 сентября в результате утечки топлива в машинном отделении корабля произошел пожар, в следствии чего погибли два матроса. Сам корабль отбуксировали во Владивосток.

Одним из погибших матросов был Василий.



Память земляка собравшиеся почтили минутой молчания, школьники прочитали трогательные стихи. К мемориальной доске, в музейный уголок школы, а также на могилу погибшего возложили цветы.



Мама Василия, Валентина Федоровна, поблагодарила всех школьников и педагогов за память о сыне. А директор школы Ольга Ашмарина выразила признательность родителям Василия Борисова за воспитание настоящего героя.

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