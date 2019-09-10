«Наш дом рассыпается буквально на глазах»: казанцы готовятся к переселению в 2021 году

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В связи с продлением муниципальной адресной программы по переселению жильцов из аварийного жилья в Казани местные жители уже получили уведомления о своем скором переселении.

«Наш дом был признан аварийным уже в 2013 году, а теперь нас включили в программу переселения. Расселить нас обещают в 2020 году. К инициативе переселения, естественно, относимся положительно! Посмотрите на наш дом, он рассыпается на глазах, у нас в доме канализация дышит на ладан», — рассказала местная жительница дома № 19 на улице Ново-Азинская Роза Галиуллина.

Она добавила, что уведомления о переселении они уже получили и вместе со своим мужем они надеются на скорый переезд.

В домах, расположенных на улице Ново-Азинская, действительно скудные условия для жизни, штукатурка с потолков давно отпала, а подъездные стены не красили несколько лет.

«В доме абсолютно нет никаких условий, все валится, все рассыпается, буквально на днях сосед запенил все трещины на подъездных стенах. Дома постоянно холодно, а зимой сыро», — делится другая соседка Антонина Степанова.

Она отмечает, что о признании дома аварийным они просили давно и обошли для этого немало инстанций.

«Уже более 6 лет прошло, как мы начали ходить и просить, чтобы наш дом признали аварийным, и вот дождались. Таковым его признали в 2014 году, и сейчас про расселение нам говорят, что это произойдет в 2021 году, будем верить в то, что нас действительно переселят», — подчеркнула местная жительница.

В пресс-службе исполкома Казани пояснили, что расселение жителей аварийных домов в рамках программы запланировано провести в шесть этапов до сентября 2025 года.

«Жителям без дополнительных доплат будут предоставляться новые благоустроенные квартиры площадью не меньше ранее занимаемой в аварийном жилье. Адреса, по которым будут переселены жители, станут известны после проведения соответствующих аукционов по приобретению новых квартир», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках программы аварийным признан 51 многоквартирный дом. Кроме того, в документе отмечается, что на этапе переселения к 2024 году размер планируемой стоимости за один квадратный метр площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой, составит 46 тыс. рублей.

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