В Альметьевске экс-главу исполкома осудили за поддельное разрешение на строительство вне очереди

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевске экс-руководителя подразделения исполкома осудили за поддельное разрешение на строительство вне очереди, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде выяснили, что в декабре прошлого года у отца 39-летнего мужчины подходил к концу срок аренды земельного участка. Его сын решил дать взятку сотрудникам исполкома, чтобы те помогли ему получить разрешение на строительство там капитального объекта вне очереди. В итоге он передал 43-летнему экс-руководителю одного из подразделений исполкома через двух посредников 300 тысяч рублей», — рассказал Галиев.

200 тысяч предназначались руководителю профильного отдела, однако сотрудник исполкома присвоил их себе, а через знакомых изготовил поддельное разрешение на строительство. Оставшиеся 100 тысяч предназначались одному из двух посредников, участвовавших в афере.

По данному факту возбудили дела о мошенничестве с использованием служебного положения, подделке документа и покушении на дачу взятки должностному лицу.

Жителя Альметьевска и сотрудника исполкома приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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