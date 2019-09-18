Росгвардейцы в Казани задержали 19-летнюю девушку, которая вынесла мимо кассы миксер и белье

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Росгвардейцы в Казани задержали 19-летнюю девушку, которая вынесла мимо кассы миксер и нижнее белье, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Подозреваемая вынесла из магазина на Ямашева товар на сумму более 3 тысяч рублей. В дамской сумочке девушки среди похищенного обнаружили множество предметов личной гигиены, а также нижнюю одежду и электромиксер», — рассказали в силовом ведомстве.

Задержанная призналась, что это ее первая попытка похитить что-либо из магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Несколькими часами ранее эти же патрульные Росгвардии на улице Четаева проверили документы у мужчины, который оказался в федеральном розыске за незаконное хранение наркотиков.

Спустя еще час этот же экипаж остановил на Меридианной 30-летнего казанца, который также находился в розыске за уклонение от ареста за кражу.

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