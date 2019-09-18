В Узбекистане в рамках Дней культуры Татарстана выступит Эльмира Калимуллина

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). 18 и 19 сентября в Республике Узбекистан пройдут Дни культуры Татарстана. Своим творчеством соотечественников порадуют известные исполнители – Эльмира Калимуллина, Руслан Сайфутдинов, Марсель Вагизов, Зарина Вильданова, Алина Шарипжанова, а также Госансамбль песни и танца РТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



Концерт мастеров искусств Татарстана состоится в Государственном академическом большом театре Узбекистана имени А. Навои. В этот же день, 18 сентября, в Ташкенте пройдет встреча с татарами, проживающими в Узбекистане.





В Узбекистане в рамках Дней культуры Татарстана откроются выставка шамаилей Музея исламской культуры; выставка «Современный Татарстан» Елабужского государственного музея-заповедника; выставка народных художественных промыслов Татарстана.



Кроме того, в конце сентября в Узбекистан с гастролями приедет труппа Буинского государственного татарского театра сатиры. Актеры покажут свои лучшие спектакли в городах Ташкент, Самарканд, Навои и Джизак. Постановки будут идти на татарском и русском языках.



В Казани, тем временем, со 2 по 6 октября пройдут «Дни узбекского кино». Фильмы будут транслироваться в кинотеатре «Мир».



В сентябре прошлого года в Татарстане прошли Дни культуры Республики Узбекистан.

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