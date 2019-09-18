Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района РТ

(Зеленодольск, 18 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Мэр Зеленодольска и глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин ушел в отставку. Об этом стало известно на заседании районного совета под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Только что вами принято решение о сложении с Александра Васильевича полномочий главы муниципального района и мэра Зеленодольска в связи с избранием его депутатом Госсовета РТ. Александр Васильевич проработал в Зеленодольском районе РТ 11 лет, из них почти 7 — руководил им в качестве первого лица. За эти годы администрация успешно решила многие вопросы жизнедеятельности территории, обеспечило стабильное экономическое развитие города и района», — сообщил Премьер-министр РТ.

Александр Тыгин переходит на другую работу — депутатом Госсовета РТ. Вопрос о его отставке вынесли на голосование депутатов райсовета, которые одобрили отставку главы.

Он родился 18 мая 1973 года в Набережных Челнах. Окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит» и Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1995 года Тыгин в течение 10 лет проработал в органах МВД РТ. В 2005-м стал замглавы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу Зеленодольского района и Зеленодольска. Затем работал замруководителя по экономике и промышленности исполкома Зеленодольского района, председателем Контрольно-счетной палаты Зеленодольского района и Зеленодольска, замруководителя по экономике и промышленности, начальником Управления экономики, и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района.

В 2007—2009 годы занимал должность руководителя исполкома Зеленодольского района. После — замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а также замминистра экономики РТ.

В 2011—2012 годы — заместитель гендиректора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». В 2012-м вернулся на должность руководитель исполкома Зеленодольского района.

Пост главы Зеленодольского района РТ и мэра Зеленодольска Тыгин занимал с сентября 2013 года.

С сентября 2019-го — депутат Государственного Совета РТ VI созыва.

Кроме этого, на заседании стало известно о том, что руководитель исполкома Зеленодольского района РТ Дмитрий Сапожников досрочно ушел в отставку. Ранее в совет поступило его личное обращение о досрочном прекращении полномочий. Дмитрий Сапожников занимал эту должность с мая прошлого года. До этого с 2013 по 2018 годы работал председателем Муниципального учреждения «Контрольно-счётная палата Зеленодольского муниципального района» в Зеленодольске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.