В Госсовете РТ нового созыва будет создан комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Новый парламентский комитет будет создан в Госсовете РТ шестого созыва. Он будет заниматься вопросами жилищной политики и инфраструктурного развития. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В Госсовете РТ сегодня состоялось первое заседание представителей депутатов парламента шестого созыва, которые избрали оргкомитет по подготовке к первому заседанию парламента нового созыва. Председателем оргкомитета был избран Алексей Созинов. В своем выступлении он сообщил, что на первом заседании парламента предлагается рассмотреть 18 вопросов.

«Председатель оргкомитета отметил, что в ходе первого заседания депутатам путем тайного голосования необходимо будет избрать Председателя Государственного Совета и члена Совета Федерации – представителя от Госсовета РТ», – отметили в пресс-службе.

Оргкомитет предложил провести процедуру тайного голосования с использованием электронной системы. Кроме того, оргкомитет поддержал решение Президиума Госсовета РТ предыдущего созыва о том, чтобы была организована прямая теле- и радиотрансляция первого заседания парламента.

«Переходя к вопросу об образовании комитетов, Алексей Созинов обратил внимание, что в нынешнем созыве количество комитетов увеличится, дополнительно будет образован комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Члены совещания предложения оргкомитета поддержали», – уточняется в сообщении пресс-службы.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100.

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