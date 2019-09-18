ГИБДД Челнов разыскивает водителя, который сбил пешехода и бросил его с переломами на месте ДТП

(Набережные Челны, 18 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который, двигаясь на большой скорости, сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне на улице Гагарина. Неустановленный пока водитель, двигаясь со стороны бульвара Сайдашева, сбил 44-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Челнинца с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами руки и лодыжки доставили в больницу.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 8 (8552) 51-18-14 (дежурная часть) или 8 (8552) 37-95-72 (отделение розыска).

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