«Это историческое событие»: выпускникам Болгарской исламской академии вручили дипломы докторов наук

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана вручили дипломы первым выпускникам докторантуры Болгарской исламской академии. На торжественной церемонии в мечети Кул Шариф выступил Верховный муфтий России, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Шейх-уль Ислам Талгат хазрат Таджутдин.

«Это историческое событие в жизни мусульман нашей страны», — отметил он, пожелав выпускникам сохранять веру и приверженность религии.

После двухлетнего курса обучения и защиты диссертации звания докторов исламских наук удостоились шесть человек: директор Центра подготовки хафизов Корана при Казанском исламском университете Рустем Фаизов, преподаватель шариатских наук Дагестанского исламского университета Амир Мевлютов, преподаватель вероучения и толкования Корана Казанского исламского университета Рашид Сибгатулин, а также Миродил Хайдаров, Рамиль Гиззатуллин и проректор российского исламского университета Рустам Нургалеев. Отметим, что некоторые соискатели защищали свои работы на арабском языке.

Процесс написания докторской диссертации стал важной ступенью к более глубокому пониманию исламских дисциплин, рассказал доктор наук Рустам Нургалеев.

«Я не думаю, что этот этап как-то изменит общие жизненные приоритеты. Это изначально было служение своему народу в области исламского образования, исламских исследований. Я продолжу в той же стезе, возможно, на новом уровне, но ту же скрупулезную, кропотливую работу в области исламского образования», — поделился он планами.

От лица муфтия Республики Дагестан к собравшимся обратился первый заместитель муфтия Республики Дагестан Абдулла хаджи Аджимоллаев: «Мы помним историю Республики Татарстан и Республики Дагестан вплоть до XIII века, когда мы обменивались студентами, например, из Булгара в Дербент люди отправлялись за знаниями. И я рад, что мы продолжаем эту традицию».

Выпускники очень серьезно подошли к научным исследованиям, отметил Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов. Подробнее о научных трудах выпускников Болгарской исламской академии читайте на портале «События».

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