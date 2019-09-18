(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). За секунды до ДТП в Казани водителю стало плохо, его жена пыталась вырулить, чтобы спасти пешехода, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Погибший пешеход – женщина, ей должно было исполнится 70 лет. Погибшему водителю также было 70 лет. По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо за рулем. Рядом с ним сидела его жена. Она попыталась вырулить авто, чтобы избежать трагедии, но не успела», — рассказал агентству собственный источник.

Жительница дома № 90, возле которого произошла авария, рассказала ИА «Татар-информ», что все случилось у нее на глазах.

«Людей было много, это конечная. ДТП произошло в час пик, автобусов было много, и двигались они очень медленно. В какой-то момент на пешеходный переход вылетела иномарка. Водитель практически не тормозил, лишь немного сбавил скорость перед "зеброй". Сбитую женщину затянуло под колеса авто, еще какого-то парня задело», — говорит она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на улице Гареева легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на «зебре», после чего врезался в фонарный столб.

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