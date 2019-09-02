В Казани к 40 школам пристроят спортивные и актовые залы

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ») В Казани в 40 существующих школах будут оборудованы спортзалы, актовые залы и кабинеты допобразования за счет пристроев. В 2019 году уже сданы два таких корпуса — в гимназии №93 в Советском районе и школе «Солнце».

«Также увеличение количества мест позволяет оборудовать пристрои к уже существующим школам. Потому что школы необходимо оснастить спортзалами, актовыми залами и кабинетами дополнительного образования», — сказал начальник управления образования Ильнар Хидиятов.

В этом году уже сданы два пристроя — в гимназия №93 в Советском районе и школе «Солнце». Идет строительство дополнительного корпуса 165 школы, отметил спикер.

«Сегодня завершается разработка проекта двух корпусов лицея №26 Авиастроительного района и гимназии №18 Приволжского района», — добавил Хидиятов.

Всего в планах строительство 40 дополнительных корпусов в действующих школах, подытожил начальник управления образования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин порекомендовал мэру Казани Ильсуру Метшину и главному архитектору татарстанской столицы решить проблему переполненных школ города.

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