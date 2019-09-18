WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 сентября 2019, 11:34

Наука и образование

В Казани появятся школы полного дня

Наука и образование

В Казани появятся школы полного дня

Услуги дополнительного образования, секции и кружки, будут предоставляться в новых школах.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут проектировать новые школы полного дня, где можно будет посещать кружки и секции и находиться с утра до вечера. 

«Мы планируем, что новостройки будут работать как школы полного дня — с утра и с широким спектром услуг дополнительного образования. Это позволит найти школьникам увлечение по интересам, и можно будет посещать кружки и секции прямо в школе»,— сказал начальник управления образования Ильнар Хидиятов.

Можно будет заниматься в школе вместо того, чтобы ехать на другой конец города, это также решит проблемы Казани с пробками, добавил Хидиятов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В регионах России начался школьный этап всероссийских олимпиад по 24 предметам
Новости дня
12:10
В Казани к 40 школам пристроят спортивные и актовые залы

В текущем году уже сданы два пристроя — в гимназии №93 в Советском районе и школе «Солнце».

12:02
«Это историческое событие»: выпускникам Болгарской исламской академии вручили дипломы докторов наук

Ученые получили звание после двухлетнего курса обучения и защиты диссертации.

11:59
За секунды до ДТП в Казани водителю стало плохо, его жена пыталась вырулить, чтобы спасти пешехода

Сегодня утром иномарка вылетела на пешеходный переход, насмерть сбила пенсионерку и врезалась в фонарный столб.

11:48
Минстрой РТ: В Татарстане в течение недели тепло будет подано на все соцобъекты

Жилые дома республики начнут подключать к теплу с завтрашнего дня.

11:34
В Казани появятся школы полного дня

Услуги дополнительного образования, секции и кружки, будут предоставляться в новых школах.

11:20
Музыкальный фестиваль подарит жителям столицы республики новое «Звучание Казани»

Ведущие творческие коллективы города выступят на концертах в КДК имени Ленина.

11:15
Сотрудника Минлесхоза РТ обвиняют в незаконной вырубке леса на 3 млн рублей

По предварительным данным, на территории Большеполянского участкового лесничества незаконно вырубили 211 сосен.

11:04
Казань примет чемпионат Татарстана по плаванию

Соревнования будут проводиться с 19 по 21 сентября.

11:01
Следком сообщил подробности изнасилования восьмилетней школьницы в Казани

Злоумышленник предложил девочке пойти посмотреть щенков.

10:46
Рустам Минниханов предложил Михаилу Афанасьеву возглавить Зеленодольский район

Сегодня утром Михаил Афанасьев покинул пост главы Лаишевского района.

10:42
Экс-глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов стал и.о. руководителя исполкома Лаишевского

Ранее Ильдус Зарипов покинул пост главы Тюлячинского района РТ.

10:38
Руководитель исполкома Лаишевского района ушел в отставку в связи с выходом на пенсию

Михаил Фадеев занимал пост с 2010 года.

10:34
В Дербышках и «Салават Купере» появятся новые поликлиники

В администрации города рассказали о проектах семи новых объектов здравоохранения.

10:28
По инициативе депутата из РТ Дума запросит ЦБ ввести единые требования при проектном финансировании

Застройщики жалуются на избыточные требования банков к залоговому обеспечению.

10:25
Автомобиль сбил мужчину и влетел в фонарный столб в Казани, водитель и пешеход погибли

Смертельная авария произошла на улице Гареева сегодня утром.

10:24
Михаил Афанасьев покинул пост главы Лаишевского района

Афанасьев возглавлял район с октября 2010 года.

10:16
Мэрия: Казанцы перестанут испытывать недостаток в садах и поликлиниках через 20 лет

Согласно новому генплану, жителей Казани полностью обеспечат объектами социальной инфраструктуры к 2040 году.

10:04
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
09:40
В шести районах Казани отключат электричество 19 сентября

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

09:25
Прокурор РТ представил новую руководительницу прокуратуры Сармановского района

На новую должность назначена советник юстиции Татьяна Федоровская.

09:19
Подростка, который пришел в казанскую гимназию с оружием, признали невменяемым

Судебный процесс будет продолжен 20 сентября, проходить он будет в закрытом режиме.

09:15
Челнинские крановщицы украсили собой заключительные страницы календаря на 2019 год

Откровенные фотографии сотрудниц завода опубликованы на страницах с месяцами октябрь, ноябрь и декабрь.

09:06
Замминистра сельского хозяйства РТ Хазипов стал и.о. руководителя исполкома Тюлячинского района

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Назипа Хазипова на внеочередном заседании райсовета в Тюлячах.

08:59
Прокуратура начала проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани

Обращение инициировал глава регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зиннатуллин.

08:56
Песошин предложил на должность и.о. исполкома Тюлячинского района Назипа Хазипова

На внеочередном заседании райсовета в Тюлячах стало известно об отставке прежнего главы исполкома Ильнура Хамидуллина.

События