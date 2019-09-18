В Казани появятся школы полного дня

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут проектировать новые школы полного дня, где можно будет посещать кружки и секции и находиться с утра до вечера.

«Мы планируем, что новостройки будут работать как школы полного дня — с утра и с широким спектром услуг дополнительного образования. Это позволит найти школьникам увлечение по интересам, и можно будет посещать кружки и секции прямо в школе»,— сказал начальник управления образования Ильнар Хидиятов.

Можно будет заниматься в школе вместо того, чтобы ехать на другой конец города, это также решит проблемы Казани с пробками, добавил Хидиятов.

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