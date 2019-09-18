Татарстанцы сразятся за победу в конкурсе на лучшее освещение темы защиты прав потребителей

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Татарстанские журналисты и юридические лица приглашаются к участию в республиканском конкурсе на лучшее освещение темы защиты прав потребителей, сообщает оргкомитет конкурса.



Основные задачи мероприятия – поощрить творческую активность журналистов, внесших весомый вклад в пропаганду вопросов защиты прав потребителей; совершенствовать методы и формы освещения вопросов защиты прав потребителей в СМИ; повысить уровень просвещения граждан республики в вопросах защиты прав потребителей.



Конкурс проводится по номинациям «Лучшая публикация в печатных СМИ по освещению темы защиты прав потребителей в РТ»; «Лучший теле-, радиосюжет (или теле-, радиопередача) по освещению темы защиты прав потребителей в РТ»; «Лучшая редакция СМИ по повышению потребительской грамотности граждан в РТ», «Лучшее интернет-издание по освещению темы защиты прав потребителей в РТ».



К участию в конкурсе приглашаются редакции СМИ, отдельные авторы, юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Татарстана.



Материалы на конкурс принимаются по почте e-mail: konkurs.zpp@tatar.ru до 20 октября включительно. Уточнить вопросы можно по телефонам: (843) 277-94-99. 277-94-95. С положением о конкурсе необходимо ознакомиться по ссылке.

Организаторами конкурса выступают Госалкогольинспекция РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союз журналистов РТ.

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