(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Сотрудника Минлесхоза РТ обвиняют в незаконной вырубке леса на 3 млн рублей, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что на территории одного из лесных хозяйств республики незаконно вырубили 211 сосен», — рассказала Газизова.

В процессе проверки сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с природоохранными прокурорами установили, что в августе прошлого года одна организация заключила с другой договор на лесопаталогическое обследование деревьев на территории Большеполянского участкового лесничества. В итоге был составлен акт, согласно которому в санитарных целях следовало вырубить часть усыхающих сосен.

В следующем году в марте Минлесхоз РТ заключило с организацией-владельцем участка леса договор купли-продажи, где в итоге провели сплошную, а не выборочную санитарную вырубку, а древесину продали третьей организации.

По предварительным подсчетам, ущерб бюджету РФ составил три миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.

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