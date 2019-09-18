Музыкальный фестиваль подарит жителям столицы республики новое «Звучание Казани»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Открытый музыкальный фестиваль «Звучание Казани» откроется в столице Татарстана 1 октября. Ведущие творческие коллективы города выступят на концертах в КДК имени Ленина. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



В рамках фестиваля для горожан и гостей Казани выступит камерный оркестр La Primavera – руководитель, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Рустем Абязов приобщит всех желающих к высокому искусству.



Кроме того, на сцену выйдут оркестр народных инструментов «Казан нуры» под управлением народного артиста РТ Расима Ильясова и камерный оркестр «Новая музыка» под управлением заслуженного артиста РТ Анны Гулишамбаровой.



Фестиваль откроется 1 октября, в День музыки, концертом «Казан нуры». 5 октября на сцене КДК им. Ленина выступит камерный оркестр La Primavera, а 14 октября жители и гости столицы РТ услышат «Новую музыку».

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