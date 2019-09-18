Казань примет чемпионат Татарстана по плаванию

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Казань примет чемпионат РТ по плаванию, информирует пресс-служба Минспорта РТ.
За победу в соревновании поборются более 300 спортсменов, представляющих следующие города РТ: Мензелинск, Набережные Челны, Казань, Сарманово, Лениногорск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Лаишево, Кукмор и Сабинский район.
Чемпионат стартует 19 сентября и продлится до 21-го. Место проведения — плавательный бассейн «Акчарлак» (улица Кул Гали, 13а).
«Церемония открытия соревнований состоится 19 сентября в 9.45», — говорится в сообщении. Сами же заплывы начнутся в 10.00