Рустам Минниханов предложил Михаилу Афанасьеву возглавить Зеленодольский район

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Кандидатуру Михаила Афанасьева на пост руководителя Зеленодольского муниципального района предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом стало известно на внеочередном заседании Лаишевского районного совета под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Только что вами было принято решение о сложении с Михаила Павловича Афанасьева полномочий главы муниципального района. Президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в порядке ротации кадров кандидатура Михаила Павловича предложена в качестве руководителя Зеленодольского муниципального района», — сообщил во время выступления перед депутатами Алексей Песошин.

От имени Президента Республики и Правительства он выразил слова благодарности Михаилу Афанасьеву за многолетнюю плодотворную работу, а также вручил медаль «За доблестный труд».

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