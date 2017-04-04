Руководитель исполкома Лаишевского района ушел в отставку в связи с выходом на пенсию

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом стало известно на внеочередном заседании совета района, в котором принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Поступило заявление от руководителя исполнительного комитета Лаишевского района Михаила Фадеева с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию», — рассказал глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

Михаил Фадеев занимал пост руководителя района с 2010 года, до своего назначения на пост главы в Лаишевском районе он был начальником районного узла электрической связи.

В 2006 году был награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

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