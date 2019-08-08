По инициативе депутата из РТ Дума запросит ЦБ ввести единые требования при проектном финансировании

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Госдума поручила Комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям запросить в Банке России информацию о возможности утвердить единый перечень форм обеспечения кредитов, предоставляемых на принципах проектного финансирования. Поручение инициировано депутатом от Татарстана Айратом Фарраховым.

«С 1 июля 2019 года в России вступил в силу новый механизм финансирования капитального строительства, который призван защитить права дольщиков. Привлечение средств граждан допускается только с использованием экскроу-счетов», — говорится в протокольном поручении Фаррахова.

Однако на 26 августа в 36 субъектах РФ не было открыто ни одного эскроу-счета для расчета по договорам долевого участия, отметил на заседании парламентарий.

Правительство и Центробанк выпустили совместные рекомендации в целях определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков. Однако обращения от застройщиков об условиях предоставления банковского кредита, продолжают поступать. К примеру, самым популярным является вопрос о залоговых требованиях. Застройщики отмечают, что в разных кредитных организациях действуют разные требования к залоговому обеспечению, ряд из них является избыточным. Это приводит к существенному увеличению срока рассмотрения заявок и (или) отказам в предоставлении финансирования, заключил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.