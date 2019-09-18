В Дербышках и «Салават Купере» появятся новые поликлиники

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани начата работа по семи новым объектам здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на пресс-конференции, посвященной проекту Генерального плана города.

«Проектируется детская поликлиника в поселке Дербышки. Готовится медицинское техзадание на строительство поликлиники ГАУЗ "Городская больница № 2" в Кировском районе, детской поликлиники ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" в Ново-Савиновском районе, стационара ГАУЗ "Детская городская больница № 1" и поликлиники в ЖК "Салават Купере"», — говорится в сообщении.

Кроме этого, идет процесс оформления земельного участка и подготовка технического задания на строительство поликлиники в ЖК «Весна-2», а также ведется строительство офиса в поселке Константиновка.

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