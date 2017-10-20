Мэрия: Казанцы перестанут испытывать недостаток в садах и поликлиниках через 20 лет

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани к 2040 году население будет на 100% обеспечено социальными объектами: школами, детскими садами, больницами. Об этом сообщила пресс-служба казанской мэрии на пресс-конференции, посвященной развитию городской инфраструктуры по новому генплану.

«Общая площадь объектов социальной инфраструктуры, согласно проекту генерального плана в Казани, в 2040 году увеличится на 93 млн кв. м, а показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в целом по городу вырастет в 2,6 раза — с 3.6 кв. м на одного жителя до 9,5 кв. м. Таким образом, будет достигнут стопроцентный уровень обеспеченности населения социальными объектами», — уточнили в пресс-службе

Отметим, что проекте нового генерального плана Казани предусмотрели 43 новых объекта здравоохранения, а также увеличение количества мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в 3 раза. Расчеты выполнили исходя из прогноза максимальной численности населения, согласно которому к 2040 году в Казани будет около 1521 тыс. человек.

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