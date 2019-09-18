В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества рассказали о том, как не ошибиться, выбирая белое вино, сообщают «Известия».

Так, исследование напитков показало, что в настоящее время самыми популярными у потребителей по-прежнему остаются итальянские вина, однако постепенно увеличивается спрос и на отечественные марки.

При выборе специалисты рекомендуют обращать внимание на упаковку вина — предпочтение стоит отдавать стеклянной бутылке, так как в пакетах часто вместо настоящего вина можно приобрести винный напиток. Также Роскачество рекомендует приобретать отечественные вина, которые изготовлены из винограда, выращенного в России. На этикетках или контр-этикетках таких напитков содержится обозначение ЗГУ, что можно трактовать как «вино защищенного географического указания».

К примеру, «защищенное географическое указание Кубань» имеет в виду, что виноград для этого белого вина произрастает в границах Краснодарского края. «Без этой фразы присутствие в названии вина обозначений „крымское“ или „кубанское“ — не более чем маркетинговая уловка», — напоминают специалисты.

Также исследователи напоминают о том, что цена белого вина далеко не всегда является гарантом качества. Например, экспертиза показала, что некоторые вина стоимостью около 1 тыс. рублей уступали более дешёвым образцам.

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